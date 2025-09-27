Про таке інформує 24 Канал із посиланням на шведське видання SVT Nyheter.
До теми Двічі порушив держкордон, – Генштаб про вторгнення БпЛА зі сторони Угорщини
Що відомо про чужі дрони в небі Швеції?
У Карлскронському архіпелазі місцеві жителі зафіксували польоти підозрілих дронів. Поліція отримала повідомлення від жителів на островах Стуркьо та Тюркьо, а також сама спостерігала один з апаратів поблизу мосту Мьокльосунд.
За описом, йдеться про дрон, схожий на ті, що раніше вже помічали над Данією та Сканією.
Свідки повідомляли про два дрони з червоними та зеленими сигнальними вогнями. Поліція відкрила провадження за порушення авіаційного та охоронного законодавства, однак жодного пристрою не вилучено та підозрюваних наразі немає.
Зауважте! Зазначається, що район, де бачили дрони, розташований неподалік від військово-морської бази у Карлскроні.
Попри це, Збройні сили Швеції не залучили до розслідування і заявили. Там заявили, що поки не мають підстав втручатися.
Водночас місцеві правоохоронці підкреслюють можливий зв'язок із нещодавніми інцидентами в інших європейських країнах, де також помічали невідомі безпілотники.
Нагадаємо! Упродовж року щонайменше 9 європейських держав повідомляли про порушення свого повітряного простору Росією. Кремлівські провокації загострилися у вересні 2025 року.
Як Росія посилила збройну агресію проти держав НАТО?
- Російські безпілотники дедалі частіше з'являються над європейськими столицями, провокуючи НАТО.
- Так, у ніч на 26 вересня невідомі дрони зафіксували в Німеччині. Міністерка внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак повідомила, підкреслила, що в регіоні ретельно перевіряють будь-які підозри на шпигунство чи диверсії.
- Крім того, підозрілі дрони зафіксували й над військовим табором у Франції, після чого в країні збільшили заходи безпеки, однак інцидент наразі не має офіційних підтверджень іноземного втручання.
- До того ж раніше російські МіГ-31 порушили кордони Естонії. Таллінн розцінив цей інцидент як спробу Кремля перевірити рішучість НАТО і скликав термінове засідання Радбезу ООН.
- Тим часом Польща ухвалила рішення самостійно збивати російські дрони над Україною та Білоруссю без узгодження з Альянсом, демонструючи готовність діяти негайно у випадку загрози.