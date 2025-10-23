В результате этого пострадала Большая хоральная синагога на Подоле и бизнес-центр "Домино". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главного раввина Украины Моше Реувена Асмана и "КИЕВ24".

Какие последствия атаки на Киев?

Из-за очередной российской атаки на Киев в Большой хоральной синагоге повреждены витражи и выбиты окна. Тогда как бизнес-центр "Домино" подвергся еще большим разрушениям.

Последствия российской атаки на Большую хоральную синагогу: видео главного раввина Украины

В результате российской атаки есть разрушения бизнес-центра "Домино": видео "КИЕВ24"

Какие последствия российской атаки на Киев: коротко о главном