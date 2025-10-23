Внаслідок цього постраждала Велика хоральна синагога на Подолі та бізнес-центр "Доміно". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головного рабина України Моше Реувена Асмана та "КИЇВ24".
Які наслідки атаки на Київ?
Через чергову російську атаку на Київ у Великій хоральній синагозі пошкоджені вітражі та вибиті вікна. Тоді як бізнес-центр "Доміно" зазнав ще більших руйнувань.
Наслідки російської атаки на Велику хоральну синагогу: відео головного рабина України
Внаслідок російської атаки є руйнування бізнес-центру "Доміно": відео "КИЇВ24"
Які наслідки російської атаки на Київ: коротко про головне
Внаслідок атаки на Київ 23 жовтня 7 людей постраждали, 5 із них медики госпіталізували. Вказується, що двоє осіб лікуватимуться амбулаторно.
У Подільському районі столиці сталися займання в 3 житлових будинках, вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами, в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон, горіли автівки у дворах кількох житлових будинків. Окрім цього, у дитячому садочку пошкоджена частина вікон та фасад.
Тоді як в Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття дронів пошкоджені вікна в одному із житлових будинків, а в Деснянському – російський БпЛА влучив у 21 поверх житлової 24-поверхівки.