Внаслідок цього постраждала Велика хоральна синагога на Подолі та бізнес-центр "Доміно". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головного рабина України Моше Реувена Асмана та "КИЇВ24".

Які наслідки атаки на Київ?

Через чергову російську атаку на Київ у Великій хоральній синагозі пошкоджені вітражі та вибиті вікна. Тоді як бізнес-центр "Доміно" зазнав ще більших руйнувань.

Наслідки російської атаки на Велику хоральну синагогу: відео головного рабина України

Внаслідок російської атаки є руйнування бізнес-центру "Доміно": відео "КИЇВ24"

Які наслідки російської атаки на Київ: коротко про головне