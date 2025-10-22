Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.
Що відомо про вибухи в Києві 22 жовтня?
З вечора 22 жовтня повітряна тривога шириться Україною через атаку дронами-камікадзе. О 22:55 небезпека дісталася до Києва. Повітряні Сили повідомили, що на столицю рухаються ворожі дрони з Півночі.
о 23:04 жителі Києва почули вибухи, адже в місті працювала ППО. Збиття дронів підтвердив і міський голова Віталій Кличко.
У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях,
– повідомив він.
За даними моніторингових каналів, над містом та в області є кілька ворожих дронів.
Інформації про можливі наслідки атаки немає, офіційна влада повідомить про все, що відомо, якщо це буде потрібно.