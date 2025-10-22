Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибухів у Харкові?

Після нічного терору України 22 жовтня Росія продовжила атаку. Так, близько 10:52 у Харкові прогримів вибух.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на місто рухались близько 7 ворожих безпілотників.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що сталось влучання у Холодногірському районі.

Попередньо – "Шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється,

– написав мер Харкова.

Вже за хвилину очільник міста додав про ще одне влучання в тому ж районі. Водночас над містом ще фіксуються ворожі дрони, за даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 10:57 у місті пролунав третій вибух.

