Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чернігівобленерго".

Які наслідки атак на Чернігівщину?

Росіяни вдарили по трьох важливих енергооб'єктах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області.

В "Чернігівобленерго" зазначили, що енергетики вже розпочали відновлення, однак його темпи сповільнюються несприятливою безпековою ситуацією.

Ситуацію також прокоментував голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, зараз в області діють графіки відключень – як погодинні, так і аварійні.

Мережі перевантажені через масований удар по українській енергетиці й складну ситуацію в інших областях – прошу споживати електроенергію ощадливо,

– підкреслив посадовець.

У вівторок, 21 жовтня, Новгород-Сіверський також опинився під ворожою атакою. Ворожі снаряди й безпілотники били просто по центру міста та мирних мешканцях. Тоді внаслідок атаки загинули 4 людини, ще 11 зазнали поранень.

Серед них – 10-річна дитина, яка зараз перебуває у важкому стані.

21 жовтня росіяни також били по Новгород-Сіверському / Фото: Нацполіція, ДСНС, ОВА

Росіяни завдали масованого удару: останні новини