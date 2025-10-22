Ворог знищив приватний будинок у селі Погреби, де перебували люди. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Дивіться також Нічна атака по Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру

Які наслідки обстрілу Київщини?

Під час нічної атаки на Київщину 22 жовтня російські війська вбили чотирьох цивільних – жінку 1987 року народження, чоловіка, шестимісячне немовля та 12-річну дівчинку. Їхні тіла знайшли після пожежі у приватних будинках Броварського району.

З-під завалів у Броварах ДСНС врятувала 83-річну жінку. У потерпілої гостра реакція на стрес.

Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС, Нацполіції

У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом – усе оперативно ліквідовано,

– додали рятувальники.

Рятувальники ліквідують наслідки терору: дивіться відео

Під прицілом ворога були кілька районів області. Рятувальники розбирають завали та шукають можливих постраждалих. Правоохоронці документують черговий злочин російської армії.

Що відомо про нічний російський терор?