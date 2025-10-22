Ворог знищив приватний будинок у селі Погреби, де перебували люди. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.
Дивіться також Нічна атака по Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру
Які наслідки обстрілу Київщини?
Під час нічної атаки на Київщину 22 жовтня російські війська вбили чотирьох цивільних – жінку 1987 року народження, чоловіка, шестимісячне немовля та 12-річну дівчинку. Їхні тіла знайшли після пожежі у приватних будинках Броварського району.
З-під завалів у Броварах ДСНС врятувала 83-річну жінку. У потерпілої гостра реакція на стрес.
Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС, Нацполіції
У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом – усе оперативно ліквідовано,
– додали рятувальники.
Рятувальники ліквідують наслідки терору: дивіться відео
Під прицілом ворога були кілька районів області. Рятувальники розбирають завали та шукають можливих постраждалих. Правоохоронці документують черговий злочин російської армії.
Що відомо про нічний російський терор?
Уночі 22 жовтня Росія обстріляла Київ балістикою та дронами. У Дніпровському районі загорівся житловий будинок. Є загиблі та поранені.
У Запоріжжі російські війська обстріляли житлові квартали. Вогонь охопив балкони та дах кількох багатоповерхівок. За медичною допомогою звернулися 13 постраждалих.
Після удару по Конотопу місто залишилося без світла, а воду подають за графіком. На Сумщині Росія поцілила по об'єктах критичної інфраструктури.