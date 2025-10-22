Внаслідок атаки вибухи пролунали у Конотопі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Дивіться також Унаслідок масованого обстрілу Києва є загиблі

Що відомо про вибухи в Конотопі?

Об 07:55 в Повітряних силах повідомили, що ворожі дрони продовжують кружляти в районі Конотопу. До цього міський голова Артем Семеніхін зазначав, що в місті вже до десяти прильотів.

Сім шахедів між нами та Соснівкою. Самі знаєте куди ціляться, але є велика небезпека від куль ППО! Тому не перебуваємо в авто і на вулиці! Не стоїмо біля вікон!

– додав він.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.