Про це повідомляє 24 Канал. Зранку про загиблого через ворожу атаку розповів очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Що відомо про жертв та поранених унаслідок обстрілу?

У Київській міській адміністрації розповіли про одного загиблого внаслідок російського терору столиці станом на 05:52. Також відомо про виклик медиків у Деснянський, Дарницький та Печерський райони.

Ткаченко повідомив про роботу сил ППО у столиці о 01:11. Пізніше стало відомо про наслідки.

Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки, там фіксували падіння уламків ворожих цілей.

Кількість постраждалих локацій житлової інфраструктури, на жаль, збільшується,

– зазначив очільник КМВА.

У Деснянському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території. Є інформація про пожежі у Печерському та Деснянському районах. Інформація про постраждалих встановлюється.

Що також пишуть про наслідки?