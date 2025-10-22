Про це повідомляє 24 Канал. Зранку про загиблого через ворожу атаку розповів очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Що відомо про жертв та поранених унаслідок обстрілу?
У Київській міській адміністрації розповіли про одного загиблого внаслідок російського терору столиці станом на 05:52. Також відомо про виклик медиків у Деснянський, Дарницький та Печерський райони.
Ткаченко повідомив про роботу сил ППО у столиці о 01:11. Пізніше стало відомо про наслідки.
Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки, там фіксували падіння уламків ворожих цілей.
Кількість постраждалих локацій житлової інфраструктури, на жаль, збільшується,
– зазначив очільник КМВА.
У Деснянському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території. Є інформація про пожежі у Печерському та Деснянському районах. Інформація про постраждалих встановлюється.
Що також пишуть про наслідки?
Уночі Росія здійснила комбінований обстріл Києва, залучивши ударні дрони та ракети. Станом на 06:08 загроза лишається, у Повітряних силах розповіли про групи ворожих дронів через Черкащину у напрямку Київщини.
У Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. Всі служби працювали на місці.
У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього сталося загоряння автівок.