00:18, 22 жовтня

Монітори пишуть, що балістична загроза є з Брянська і Курська – як і увечері попереднього дня. Втім, вони прогнозують відносно швидкий відбій.

Водночас дрони прямують на Ізмаїл Одеської області. Їх близько десятка.