Что известно о тревоге в ночь на 22 октября?
Где летят "Шахеды" и ракеты ночью 22 октября
Мониторы пишут, что баллистическая угроза есть из Брянска и Курска – как и вечером предыдущего дня. Впрочем, они прогнозируют относительно быстрый отбой.
В то же время дроны направляются на Измаил Одесской области. Их около десятка.
Татарбунарский район (Одесская область) – угроза ударных БпЛА с Черного моря.
Воздушные силы информируют: есть скоростная цель на Киевщину через Черниговщину.
Угроза баллистики, – ВС.