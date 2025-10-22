00:18, 22 октября

Мониторы пишут, что баллистическая угроза есть из Брянска и Курска – как и вечером предыдущего дня. Впрочем, они прогнозируют относительно быстрый отбой.

В то же время дроны направляются на Измаил Одесской области. Их около десятка.