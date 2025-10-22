Все, что известно о повреждении инфраструктуры, погибших и пострадавших на данный момент – собирает 24 Канал.

Какие последствия российской атаки 22 октября?

10:53, 22 октября

09:22, 22 октября

Сумы. По данным ГСЧС, враг ударил по одному из объектов инфраструктуры.

Пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой. Все очаги горения удалось ликвидировать,
– добавили спасатели.

Прошло без пострадавших. Также введены аварийные отключения света для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.

09:11, 22 октября

Киевщина. В Броварском районе в результате атаки пострадала женщина 1941 года рождения – ее госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, Россия убила 4 человека. Из-под завалов домов в селе Погребы достали тела женщины 1987 года рождения, шестимесячного младенца и 12-летней девушки. В том же районе еще погиб мужчина.

09:08, 22 октября

Черкасская область. По данным ОВА, силы ПВО обезвредили 3 российские ракеты и 15 БпЛА. Обошлось без пострадавших. Повреждений среди гражданской инфраструктуры пока не зафиксировано.

Однако есть последствия для критической инфраструктуры. Обследование продолжается. В Черкасской области ввели аварийные отключения света.

09:04, 22 октября

Кировоградщина. В результате атаки обесточены 27 населенных пунктов. Все соответствующие службы начинают ликвидацию последствий вражеских ударов.

08:34, 22 октября

Донецкая область. Краматорск обстреляли с использованием БпЛА "Молния-2". Российский удар пришелся по административному зданию рынка.

Информация о пострадавших не поступала. Окончательные последствия устанавливаются.

08:06, 22 октября

Киев. В столице два человека погибли, еще 21 – пострадала. В результате падения обломков в Деснянском районе произошла загорелась жилая десятиэтажка.

  • В Дарницком районе обломки упали на общежитие.
  • В Днепровском – повреждено медучреждение,
  • В Печерском – произошло возгорание в трехэтажном жилом доме.
08:00, 22 октября

Ночью россияне массированно атаковали Украину. Удары пришлись по энергетической инфраструктуре и жилых домах. Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Днепре и в Одесской области.

07:22, 22 октября

Россия атаковала энергообъекты

В Минэнерго заявили, что в течение ночи 22 октября Россия била по энергетической инфраструктуре Украины. В ведомстве пообещали предоставить все подробности атаки позже. Только условия безопасности позволят, то энергетики начнут ликвидировать последствия.