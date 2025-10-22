Все, что известно о повреждении инфраструктуры, погибших и пострадавших на данный момент – собирает 24 Канал.
Какие последствия российской атаки 22 октября?
Россия атаковала энергообъекты
Сумы. По данным ГСЧС, враг ударил по одному из объектов инфраструктуры.
Пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой. Все очаги горения удалось ликвидировать,
Прошло без пострадавших. Также введены аварийные отключения света для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.
Киевщина. В Броварском районе в результате атаки пострадала женщина 1941 года рождения – ее госпитализировали в местную больницу.
Кроме того, Россия убила 4 человека. Из-под завалов домов в селе Погребы достали тела женщины 1987 года рождения, шестимесячного младенца и 12-летней девушки. В том же районе еще погиб мужчина.
Черкасская область. По данным ОВА, силы ПВО обезвредили 3 российские ракеты и 15 БпЛА. Обошлось без пострадавших. Повреждений среди гражданской инфраструктуры пока не зафиксировано.
Однако есть последствия для критической инфраструктуры. Обследование продолжается. В Черкасской области ввели аварийные отключения света.
Кировоградщина. В результате атаки обесточены 27 населенных пунктов. Все соответствующие службы начинают ликвидацию последствий вражеских ударов.
Донецкая область. Краматорск обстреляли с использованием БпЛА "Молния-2". Российский удар пришелся по административному зданию рынка.
Информация о пострадавших не поступала. Окончательные последствия устанавливаются.
Киев. В столице два человека погибли, еще 21 – пострадала. В результате падения обломков в Деснянском районе произошла загорелась жилая десятиэтажка.
Ночью россияне массированно атаковали Украину. Удары пришлись по энергетической инфраструктуре и жилых домах. Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Днепре и в Одесской области.
В Минэнерго заявили, что в течение ночи 22 октября Россия била по энергетической инфраструктуре Украины. В ведомстве пообещали предоставить все подробности атаки позже. Только условия безопасности позволят, то энергетики начнут ликвидировать последствия.