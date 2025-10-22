Все, що відомо про пошкодження інфраструктури, загиблих та постраждалих на цю мить – збирає 24 Канал.
Які наслідки російської атаки 22 жовтня?
Суми. За даними ДСНС, ворог вдарив по одному з об'єктів інфраструктури. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати, Минулось без постраждалих. Також введені аварійні відключення світла для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. Київщина. У Броварському районі внаслідок атаки постраждала жінка 1941 року народження – її госпіталізували до місцевої лікарні. Крім того, Росія вбила 4 людей. З-під завалів будинків у селі Погреби дістали тіла жінки 1987 року народження, шестимісячного немовляти та 12-річної дівчини. В тому ж районі ще загинув чоловік. Черкащина. За даними ОВА, сили ППО знешкодили 3 російські ракети та 15 БпЛА. Обійшлось без потерпілих. Пошкоджень серед цивільної інфраструктури наразі не зафіксовано. Проте є наслідки для критичної інфраструктури. Обстеження триває. В Черкаській області ввели аварійні відключення світла. Кіровоградщина. Внаслідок атаки знеструмлено 27 населених пунктів. Усі відповідні служби розпочинають ліквідацію наслідків ворожих ударів. Донеччина. Краматорськ обстріляли з використанням БпЛА "Молнія-2". Російський удар прийшовся по адміністративній будівлі ринку. Інформація щодо постраждалих не надходила. Остаточні наслідки встановлюються. Київ. У столиці двоє людей загинули, ще 21 – постраждала. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі сталася зайнялась житлова десятиповерхівка. Вночі росіяни масовано атакували Україну. Удари прийшлись по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках. Вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та на Одещині. У Міненерго заявили, що впродовж ночі 22 жовтня Росія била по енергетичній інфраструктурі України. У відомстві пообіцяли надати усі подробиці атаки згодом. Щойно безпекові умови дозволять, то енергетики почнуть ліквідувати наслідки.
Росія атакувала енергооб'єкти
