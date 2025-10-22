Під масованим обстрілом дронів та ракет був Схід України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали "ППО Радар" і monitor.

Дивіться також Унаслідок масованого обстрілу Києва є загиблі та постраждалі

Як рухалися ворожі БпЛА та ракети під час нічної атаки?

Вночі 22 жовтня ворог масовано атакував енергетичну та нафтогазову інфраструктуру України.

Було застосовано БпЛА Shahed-138, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1", "Гербера", та інші імітаційні БпЛА.

Запускали також ракети "Іскандер-М", KN-23, "Іскандер-К", "Кинджал", та, ймовірно Х-59.



Курс ворожих БпЛА та ракет під час масованої атаки 22 жовтня / Інфографіка ППО Радар і monitorwar

Основний напрямок удару – Київ, Запоріжжя, Кам'янське, Канів, Трипілля, Конотоп, Полтавщина, Ізмаїл, Донеччина та Харківщина.

Щонаймеше 8 ракет Іскандер летіли на Київ та Київщину. 3 "Кинджали" тримали курс на Київщину та Черкащину. Щонайменше 10 крилатих ракет (здебільшого "Іскандер-К") летіли по Кременчуку, Кам'янському та Києву. На Запоріжжя Росія скинула щонайменше 3 КАБи.

Які наслідки нічної атаки Росії по Україні?