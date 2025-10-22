Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

Що відомо про наслідки атаки на Запоріжжя вночі 22 жовтня?

Очільник ОВА пише, що на цю хвилину постраждалих немає і триває ліквідація наслідків.

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження багатоповерхівок в одному із районів міста. Росіяни завдали попередньо 9 ударів "Шахедами" по території обласного центру. В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків,

– мовиться в його дописі.

До того він інформував, що окупанти вдарили по інфраструктурі, без указання деталей.

Важливо, що ця атака була комбінованою. Спершу Росія обстріляла балістикою, а потім дуже швидко запустила "Шахеди".

Федоров писав, що над двома районами Запоріжжя були по 4 БпЛА. Мова про Хортицький і Комунарівський.