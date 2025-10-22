Об этом сообщает 24 Канал. Утром о погибшем из-за вражеской атаки рассказал глава КГВА Тимур Ткаченко.
Что известно о жертвах и раненых в результате обстрела?
В Киевской городской администрации рассказали об одном погибшем в результате российского террора столицы по состоянию на 05:52. Также известно о вызове медиков в Деснянский, Дарницкий и Печерский районы.
Ткаченко сообщил о работе сил ПВО в столице в 01:11. Позже стало известно о последствиях.
В частности, в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки, там фиксировали падение обломков вражеских целей.
Количество пострадавших локаций жилой инфраструктуры, к сожалению, увеличивается,
– отметил глава КГВА.
В Деснянском районе вражеский БпЛА упал на открытой территории. Есть информация о пожарах в Печерском и Деснянском районах. Информация о пострадавших устанавливается.
Что также пишут о последствиях?
Ночью Россия осуществила комбинированный обстрел Киева, привлекая ударные дроны и ракеты. По состоянию на 06:08 угроза остается, в Воздушных силах рассказали о группах вражеских дронов через Черкасскую область в направлении Киевщины.
В Голосеевском районе после взрыва поднялся пожар. Все службы работали на месте.
В Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. В результате этого произошло возгорание автомобилей.