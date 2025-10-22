Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Какие последствия атак на Черниговщину?

Россияне ударили по трем важным энергообъектам в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области.

В Черниговоблэнерго отметили, что энергетики уже начали восстановление, однако его темпы замедляются неблагоприятной ситуацией с безопасностью.

Ситуацию также прокомментировал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, сейчас в области действуют графики отключений – как почасовые, так и аварийные.

Сети перегружены из-за массированного удара по украинской энергетике и сложной ситуации в других областях – прошу потреблять электроэнергию экономно,

– подчеркнул чиновник.

Во вторник, 21 октября, Новгород-Северский также оказался под вражеской атакой. Вражеские снаряды и беспилотники били прямо по центру города и мирным жителям. Тогда в результате атаки погибли 4 человека, еще 11 получили ранения.

Среди них – 10-летний ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

21 октября россияне также били по Новгород-Северскому / Фото: Нацполиция, ГСЧС, ОВА

