Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 23:45 20 жовтня. Невдовзі в Повітряних силах повідомили про КАБ на Харків.

Опівночі в місті пролунала серія вибухів.