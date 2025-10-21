Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Харкові?
Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 23:45 20 жовтня. Невдовзі в Повітряних силах повідомили про КАБ на Харків.
Опівночі в місті пролунала серія вибухів.
