Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Які наслідки удару по Харківщині?

Росіяни вдарили безпілотником по приватній оселі у селищі Орілька, де в момент обстрілу перебувала сім'я. Внаслідок атаки поранень зазнала 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес.

Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди,

– повідомили в ДСНС.

На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Рятувальники показали наслідки обстрілу / Фото: ДСНС Харківщини

Росія продовжує атакувати прикордонні регіони: останні новини