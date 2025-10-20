Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Які наслідки удару по Харківщині?
Росіяни вдарили безпілотником по приватній оселі у селищі Орілька, де в момент обстрілу перебувала сім'я. Внаслідок атаки поранень зазнала 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес.
Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди,
– повідомили в ДСНС.
На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Рятувальники показали наслідки обстрілу / Фото: ДСНС Харківщини
Росія продовжує атакувати прикордонні регіони: останні новини
В ніч на 20 жовтня окупанти атакували енергооб'єкт у Ніжинському районі Чернігівщини, без світла залишилися тисячі споживачів. Наразі енергетики посилено ліквідовують наслідки атак, але пошкодження дуже масштабні.
Увечері 18 жовтня Росія завдала авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова на Харківщині. Згодом стало відомо, що атака була здійснена реактивним КАБом.
Варто зазначити, що наразі про масовані застосування авіабомб цього типу по тилових містах не йдеться. Однак небезпека зберігається у радіусі 150 кілометрів від кордону і\з Росією та лінією бойового зіткнення.