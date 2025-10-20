Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Какие последствия удара по Харьковщине?
Россияне ударили беспилотником по частному дому в поселке Орелька, где в момент обстрела находилась семья. В результате атаки ранения получила 42-летняя женщина, ее муж и двое детей получили острую реакцию на стресс.
Возник пожар, также повреждены две хозяйственные постройки,
– сообщили в ГСЧС.
На месте происшествия работали спасатели, саперы ГСЧС и офицер-спасатель общины.
Спасатели показали последствия обстрела / Фото: ГСЧС Харьковщины
Россия продолжает атаковать приграничные регионы: последние новости
В ночь на 20 октября оккупанты атаковали энергообъект в Нежинском районе Черниговской области, без света остались тысячи потребителей. Сейчас энергетики усиленно ликвидируют последствия атак, но повреждения очень масштабные.
Вечером 18 октября Россия нанесла авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая на Харьковщине. Впоследствии стало известно, что атака была осуществлена реактивным КАБом.
Стоит отметить, что пока о массированном применении авиабомб этого типа по тыловым городам речь не идет. Однако опасность сохраняется в радиусе 150 километров от границы с Россией и линией боевого соприкосновения.