Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Читайте также "Сажали картошку, копали огород": волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска

Какие последствия удара по Харьковщине?

Россияне ударили беспилотником по частному дому в поселке Орелька, где в момент обстрела находилась семья. В результате атаки ранения получила 42-летняя женщина, ее муж и двое детей получили острую реакцию на стресс.

Возник пожар, также повреждены две хозяйственные постройки,
– сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия работали спасатели, саперы ГСЧС и офицер-спасатель общины.

Спасатели показали последствия обстрела / Фото: ГСЧС Харьковщины

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Россия продолжает атаковать приграничные регионы: последние новости

  • В ночь на 20 октября оккупанты атаковали энергообъект в Нежинском районе Черниговской области, без света остались тысячи потребителей. Сейчас энергетики усиленно ликвидируют последствия атак, но повреждения очень масштабные.

  • Вечером 18 октября Россия нанесла авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая на Харьковщине. Впоследствии стало известно, что атака была осуществлена реактивным КАБом.

  • Стоит отметить, что пока о массированном применении авиабомб этого типа по тыловым городам речь не идет. Однако опасность сохраняется в радиусе 150 километров от границы с Россией и линией боевого соприкосновения.