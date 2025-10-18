Там ее ждал засаженный огород. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о семье, которую 28 раз эвакуировали из Купянска?

Руководитель общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк рассказал, что количество эвакуаций этой семьи – это рекорд.

Это как раз лето. Семья пожилого возраста – на самом деле очень хорошие люди, но своеобразные и со своим мышлением. Они сажали картошку, копали огород, и все время муж передвигался вместе с нами. Мы очень ссорились, а потом уже смирились и везли его,

– рассказал Гуманюк.

Он добавил, что не знает, как семье каждый раз удавалось возвращаться домой – туда они доезжали самостоятельно.

"В то время еще связь в Купянске была, там в некоторых местах, и они звонили и просили их вывезти. Неизвестно, как возвращались, но потом звонили и просили забрать", – рассказал волонтер.

Он отметил, что обычно организация отправляет таких людей в черный список. После этого другие гуманитарные организации также их больше не вывозят.

Но эти душевные оказались и очень сдружились с нашими водителями и помогли им, шли на уступки. Постоянно ругали их, но постоянно забирали,

– добавил Гуманюк.

Какая ситуация в Купянске сейчас?