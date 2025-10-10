Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, и россияне, и украинцы имели успех на 3 направлениях, передает 24 Канал.

Где продвинулись оккупанты?

Оккупанты имеют продвижение на Купянском направлении.

Геолоцированные видеоматериалы за 8 октября свидетельствуют, что российские силы недавно продвинулись в центральной части Купянска.

Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил 9 октября, что российские войска продвинулись в пределах центрального Купянска, в южной части Тищенковки и к югу от Мирового (оба населенных пункта – к северо-западу от Купянска).

Российские войска имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолоцированные видеоматериалы за 9 октября показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах южной части Владимировки (к юго-западу от Дружковки).

Кроме того, враг прошел вперед на Покровском направлении.

Геолоцированные кадры за 9 октября свидетельствуют, что что российские войска продвинулись в юго-западной части Новопавловки (южнее Покровска) и в центральной части Удачного (юго-западнее Покровска).

Где продвинулись ВСУ?

Российские военкорреспонденты заявили, что украинские войска освободили Андреевку (к северу от Сум). Аналитики ISW считают, что это правда, поскольку пророссийские блогеры не имеют мотивации распространять ложные данные об украинских успехах.

Один из российских военкоров отметил, что бои на Сумском направлении в основном имеют позиционный характер, а большое количество украинских дронов в районе сдерживает наступление оккупантов.

Также Силы обороны недавно имели успех на Лиманском направлении. По словам Машовца, ВСУ продвинулись в западной и южной частях Заречного (к востоку от Лимана), а россияне удерживают позиции только в южной и восточной частях населенного пункта.

Украинские силы удерживали позиции или продвинулись на Днепропетровщине. Геолоцированные кадры за 9 октября, показывают как украинский танк совершает рейд и, вероятно, уничтожает российские позиции в южной части Алексеевки (юго-запад от Великомихайловки), что свидетельствует: ВСУ удерживают позиции или продвинулись в этом районе, который российские источники ранее считали под своим контролем. Институт изучения войны считает, что россияне больше не контролируют южную Алексеевку.

Обзор фронта / Карты ISW

Какова ситуация на фронте?