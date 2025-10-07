Об этом в эфире 24 Канала отметила пресс-офицер подразделения "Феникс" Александра Кондратюк, добавив, что по предыдущему опыту наши военные предполагали, что оккупанты начнут применять тяжелую бронетехнику. Так и произошло.

Смотрите также Крайне редкая цель: Силы беспилотных систем поразили станцию РЭБ "Житель"

Какие потери понесли россияне?

5 октября в районе Константиновки пилоты подразделения во взаимодействии со смежными отбили один из самых масштабных штурмов противника за последние два-три месяца. Пресс-офицер доложила, что удалось уничтожить немалое количество вражеской военной техники.

Один танк, две боевые бронемашины, одну машину пехоты, поразили три танка, четыре ББМ, одну боевую машину десанта. Личный состав противника, который двигался в бронемашинах, пострадал также,

– озвучила Кондратюк.

Ситуация возле Константиновки: смотрите на карте

На днях, по словам пресс-офицера, подразделение установило новый рекорд по живой силе врага за сутки, удалось поразить 69 оккупантов. На постоянной основе воины "Феникса" попадают и по российским системам "Град".

Заметьте! Для нужд подразделения "Феникс" идет сбор средств для приобретения автомобиля марки Volkswagen T-5. Среди тех, кто задонатит 200 гривен и более, будет разыгран новый телефон iPhone 16. Цель – 400 тысяч гривен. Приобщиться к сбору можно через указанный QR-код.

Коротко о ситуации в Донецкой области: