Про це в етері 24 Каналу зазначила пресофіцерка підрозділу "Фенікс" Олександра Кондратюк, додавши, що з попереднього досвіду наші військові передбачали, що окупанти почнуть застосовувати важку бронетехніку. Так і сталося.

Яких втрат зазнали росіяни?

5 жовтня в районі Костянтинівки пілоти підрозділу у взаємодії з суміжними відбили один з наймасштабніших штурмів противника за останні два-три місяці. Пресофіцерка доповіла, що вдалося знищити чималу кількість ворожої військової техніки.

Один танк, дві бойові бронемашини, одну машину піхоти, уразили три танки, чотири ББМ, одну бойову машину десанту. Особовий склад противника, який рухався у бронемашинах, постраждав також,

– озвучила Кондратюк.

Ситуація біля Костянтинівки: дивіться на карті

Днями, зі слів пресофіцерки, підрозділ встановив новий рекорд щодо живої сили ворога за добу, вдалося уразили 69 окупантів. На постійній основі воїни "Фенікса" влучають і по російських системах "Град".

Коротко про ситуацію на Донеччині: