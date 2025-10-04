В сентябре враг оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. Как рассказал в эфире 24 Канала офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук причина не в погодных изменениях или падении температуры.
Что повлияло на продвижение врага?
По словам военного, темпы продвижения россиян уменьшились из-за успешных контратакующих действий украинских подразделений. Украина освободила 170 квадратных километров территории. Добропольская контроперация прошла успешно.
Я думаю, это связано с маневровой обороной наших подразделений и качественной работой войск на разных участках фронта. К сожалению, не везде мы можем иметь те резервы, которые бы позволили проводить такие маневры как возле Доброполья,
– отметил офицер ВСУ.
В частности проблемы есть возле Купянска и на Лиманском, Новопавловском направлениях. Благодаря тактике "ползучего наступления" враг продолжает оккупировать определенные территории. Однако, Украина продолжает показывать миру, что с такими темпами Россия никогда не победит.
Более того, это признал даже Дональд Трамп, который сказал, что Путин должен был выиграть за неделю, а полномасштабная война продолжается уже 4 года. Если учитывать заявления российского диктатора о захвате огромной территории, то стоит отметить, что для этого России понадобилось 11 лет.
Ведь события 2014 года имели серьезное влияние. В частности тогда произошла оккупация Крыма и части Донбасса. Украина продолжает противостоять врагу и максимально не дает ему продвигаться. В этом самая большая заслуга Сил обороны.
Что происходит на разных участках фронта?
- На Добропольском направлении ситуация остается очень сложной, враг может заходить в тыл к украинским подразделениям. Линия фронта достаточно хаотичная и нечеткая. Силы обороны продолжают освобождать населенные пункты на этом направлении.
- На Харьковщине россияне получили новый преступный приказ. Вражеские ДРГ, которые просачиваются в город, должны терроризировать местное население. В частности им дают задание убивать всех гражданских мужчин, а женщин и детей использовать как "живой щит". Присутствие местных значительно усложняет работу ВСУ.
- Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что контрнаступательная операция на Добропольском направлении продолжается. Часть вражеских подразделений попала в окружение. В целом общие потери врага на этом участке фронта уже превысили 3 тысячи человек.