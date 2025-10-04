В сентябре враг оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. Как рассказал в эфире 24 Канала офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук причина не в погодных изменениях или падении температуры.

Что повлияло на продвижение врага?

По словам военного, темпы продвижения россиян уменьшились из-за успешных контратакующих действий украинских подразделений. Украина освободила 170 квадратных километров территории. Добропольская контроперация прошла успешно.

Я думаю, это связано с маневровой обороной наших подразделений и качественной работой войск на разных участках фронта. К сожалению, не везде мы можем иметь те резервы, которые бы позволили проводить такие маневры как возле Доброполья,

– отметил офицер ВСУ.

В частности проблемы есть возле Купянска и на Лиманском, Новопавловском направлениях. Благодаря тактике "ползучего наступления" враг продолжает оккупировать определенные территории. Однако, Украина продолжает показывать миру, что с такими темпами Россия никогда не победит.

Более того, это признал даже Дональд Трамп, который сказал, что Путин должен был выиграть за неделю, а полномасштабная война продолжается уже 4 года. Если учитывать заявления российского диктатора о захвате огромной территории, то стоит отметить, что для этого России понадобилось 11 лет.

Ведь события 2014 года имели серьезное влияние. В частности тогда произошла оккупация Крыма и части Донбасса. Украина продолжает противостоять врагу и максимально не дает ему продвигаться. В этом самая большая заслуга Сил обороны.

Что происходит на разных участках фронта?