Значительный участок территорий смогли зачистить от российских ДРГ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского генерала.

Какие успехи есть?

Александр Сырский провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции. Благодаря спланированным действиям часть подразделений россиян оказалась в окружении. Удалось освободить некоторые участки.

За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров,

– говорится в сообщении.

Главком добавил, что на местах определил задачи и отдал указания по повышению эффективности ударов по врагу. Также принял необходимые решения для "обеспечения частей и подразделений", которые находятся на фронте.

Что этому предшествовало?