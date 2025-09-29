Значительный участок территорий смогли зачистить от российских ДРГ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского генерала.
Какие успехи есть?
Александр Сырский провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции. Благодаря спланированным действиям часть подразделений россиян оказалась в окружении. Удалось освободить некоторые участки.
За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров,
– говорится в сообщении.
Главком добавил, что на местах определил задачи и отдал указания по повышению эффективности ударов по врагу. Также принял необходимые решения для "обеспечения частей и подразделений", которые находятся на фронте.
Что этому предшествовало?
- Еще 19 сентября Александр Сырский сообщил, что в Донецкой области, на Добропольском направлении, продолжается операция Сил обороны. Продвижение наших войск в глубину обороны противника тогда составляло от 3 до 7 километров.
- Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала сообщал, что Силы обороны имеют успехи в контрнаступлении и создали 3 кольца окружения россиян на Добропольском выступе. В окружении окажется подразделение 51-й армии России.
- Офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала также отмечал, что там украинские войска смогли стабилизировать ситуацию и продвинуться. Это стало возможным благодаря действиям подразделений Нацгвардии "Азов", ДШВ, 79-й и 82-й бригад.