Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 7 боестолкновений. Вражеская армия нанесла 10 авиационных ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб, осуществила 179 обстрелов, в том числе 8 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 5 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки.

На Куп'янском направлении вчера произошло 3 боестолкновения. Силы обороны остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 5 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандриголове и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении украинские защитники остановили 8 наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 2 боестолкновения – захватнические войска пытались продвигаться в сторону Предтечино и Миньковки.

На Торецком направлении армия Кремля осуществила 12 атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калинового, Иванополье и Русиного Яра.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоэкономическое, Ореховое, Филиал и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана.

На Новопавловском направлении вражеская армия вчера осуществила 21 атаку вблизи населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малиевка, Новогригорьевка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 2 попытки россиян продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник 2 раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

