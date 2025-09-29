Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на фронте 29 сентября?
- ВСУ удерживали позиции или продвигались на севере Сумской области, пишут аналитики. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 сентября, свидетельствуют о том, что заявления России о захвате позиций к юго-востоку от Андреевки (к северу от города Сумы) являются ложными.
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, на Купянском и на Боровском направлениях, но не продвинулись вперед.
- Армия России 28 сентября продолжила также наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигла.
- Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись к югу от Заречного (к западу от Лимана).
Обзор фронта от ISW
- Захватчики продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Вражеская армия продолжила наступательные операции на тактическом районе Константиновка-Дружковка и в тактическом районе Доброполье, однако прогресса не достигла.
- Также наступательные операции враг продолжил и на Покровском направлении, но прогресса достичь не удалось.
- Российские воины продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Филии (к югу от Новопавловки).
- Кремлевские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Войска России также продолжили наступательные операции на востоке и западе Запорожской области, но тоже не достигли прогресса.
- Вражеская армия продолжала наступательные операции и на Херсонском направлении 27 и 28 сентября, но не продвинулась вперед.
Ситуация на фронте: последние новости
В течение 27 сентября на фронте было зафиксировано 173 боевых столкновений. По данным Генштаба, горячее всего было на Покровском и Новопавловском направлениях. Также более десятка атак произошло и на Лиманском и Торецком направлениях.
К слову, представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов прокомментировал 24 Каналу сообщения в сети о 3 "котлах" для российских захватчиков под Покровском. Спикер отметил, что говорить об окружении противника и "котлах" рано.
Добавим, что аналитики DeepState поздно вечером 27 сентября обновили карту. По их данным, российская армия продвинулась вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном.