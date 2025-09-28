Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты фронта от DeepState.

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий около 23:15 27 сентября. По их данным российская армия имела продвижение в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.

Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на фронте?