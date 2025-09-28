Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты фронта от DeepState.
Как изменилась ситуация на фронте?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий около 23:15 27 сентября. По их данным российская армия имела продвижение в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.
Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на фронте?
В течение 27 сентября на фронте произошло 173 боестолкновения. Самое сложное – на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
По данным ISW, оккупанты имели частичные успехи на Северском, Новопавловском и Покровском направлениях, а также в районе Доброполья. Зато ВСУ смогли продвинуться на севере Сумщины и, вероятно, в направлениях Лимана и Великомихайловки.
Россия активно сосредотачивает войска на Покровском направлении. До конца сентября они пытаются закрепиться на рубеже Барвенково – Бражковка, обходя Доброполье.
В эфире 24 канала начальник разведки 1-й отдельной штурмовой бригады имени Дмитрия Коцюбайло с позывным "Хром" отметил, что тактика противника примитивна – прямые атаки без учета потерь и повторение тех же маршрутов.