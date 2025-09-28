Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные совершили 5 118 обстрелов, в частности 107 – из РСЗО, и привлекли для поражения 6 262 дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и 3 других важных объекта оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 5 атак захватчиков. В свою очередь враг нанес 20 авиаударов, применив 50 КАБов, и совершил 205 обстрелов, в том числе 12 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки.

На Купянском направлении произошло 6 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Шандриголовое, Колодези и Торское.

На Северском направлении противник совершил 6 попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты 3 раза атаковали в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 14 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 59 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Январское, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении защитники отбили 9 попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 6 атак оккупационных войск в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил 1 безрезультатную попытку наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

