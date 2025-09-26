Об этом в эфире 24 Канала сообщил младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко. Он подробно рассказал о ситуации и тактике врага на этом отрезке фронта.

Что происходит на Покровском направлении?

Младший лейтенант отметил, что в течение этой недели россияне привлекли к штурмовым действиям около полутысячи солдат только в полосе ответственности бригады "Рубеж" на Покровском направлении. Это огромные цифры, если сравнивать с другими направлениями, и учитывая то, что это лишь то, что наши бойцы обнаружили и уничтожили.

При этом противник активно применяет средства БПЛА различных типов, не давая Вооруженным Силам Украины осуществлять любые логистические действия.

Очень сложный противник на этом направлении. Максимально пытается огрызаться, так сказать, но мы не даем ему продвигаться вперед. Враг упирается в нашу бригаду и дальше никуда идти не может,

– сказал Гриценко.

По его словам, российские захватчики постоянно пытаются пробовать что-то новое, проходить в межпозиционном пространстве, где-то пройти даже по болотам и лесам.

Оккупанты применяют максимально различные тактики. Однако враг уже не ставит своей целью закрепиться на передней линии, он хочет пройти дальше вглубь и закрепиться где-то глубже, чтобы пропаганда смогла показать так называемые прорывы, от которых совсем никакого смысла нет.

Россияне просто забрасывают своих людей в окружение. И мы их там добиваем, или они погибают без провизии, сдаются в плен. На этом направлении огромное количество пленных,

– заметил младший лейтенант.

Ежедневно сдаются в плен просто десятки оккупантов. И все они рассказывают плюс-минус одну и ту же историю о том, что их привезли на полигон, загрузили в машины, отправили, повидавали телефоны, где прорисован маршрут, как из точки А дойти до точки Б. Но о том, что их там будут ждать украинские военные, то об этом не говорят.

Какую технику чаще всего используют россияне?

Механизированные штурмы враг осуществляет очень редко. В течение сентября было буквально две попытки.

Все по классике, такая же обшитая, загружена до верха пехотой, десантом,

– рассказал Гриценко.

На Покровском направлении чрезвычайно сложный ландшафт. Там и в мирное время было не очень много дорог, которыми можно было проехать, а сейчас тем более. К тому же большинство из них заминированы.

У этой техники вообще нет никакого шанса даже проехать линию боевого соприкосновения. Ее хорошо видно издалека. Она еще едет в тылах врага, а у нас уже все подразделения, которые стоят на этом направлении, набрасываются на нее и она горит вместе с тем десантом, который везла в себе.

Однако у россиян очень большие запасы артиллерии. Также очень болезненно, когда противник активно применяет свою авиацию. Неоднократно такое бывало, что враг может поднять авиацию и запустить КАБ по позиции, где сидят три парня.

Настолько им не удается взять эту позицию никакими стандартными средствами: не пехотными штурмами, не FPV-дронами, не крыльями, что они могут поднять авиацию и нанести поражение с КАБов по дому или по участку, где могут сидеть наши ребята,

– добавил младший лейтенант.

Это очень болезненно, ведь если с дронами и пехотными штурмами мы еще можем бороться, то с КАБами это чрезвычайно сложно. От этого спасет только надежное укрытие. Кроме того, россияне могут спокойно накрывать артиллерией или дронами своих солдат.

