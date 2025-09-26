Про це в етері 24 Каналу повідомив молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко. Він детально розповів про ситуацію та тактику ворога на цьому відтинку фронту.

Що відбувається на Покровському напрямку?

Молодший лейтенант зазначив, що протягом цього тиждень росіяни залучили до штурмових дій близько пів тисячі солдатів тільки в смузі відповідальності бригади "Рубіж" на Покровському напрямку. Це величезні цифри, якщо порівнювати з іншими напрямками, і враховуючи те, що це лише те, що наші бійці виявили й знищили.

Важливо! Долучайтеся, будь ласка, до збору на антишахедні дрони для бригади "Рубіж" НГУ. Ціль – 800 тисяч гривень. Посилання на банку тут та номер картки банки 4441 1111 2822 2241.

При цьому противник активно застосовує засоби БпЛА різних типів, не даючи Збройним Силам України здійснювати будь-які логістичні дії.

Дуже складний противник на цьому напрямку. Максимально намагається огризатися, так би мовити, але ми не даємо йому просуватися вперед. Ворог впирається в нашу бригаду й далі нікуди йти не може,

– мовив Гриценко.

За його словами, російські загарбники постійно намагаються пробувати щось нове, проходити в міжпозиційному просторі, десь пройти навіть по болотах та лісах.

Окупанти застосовують максимально різні тактики. Проте ворог вже не ставить собі за мету закріпитися на передній лінії, а він хоче пройти далі вглиб й закріпитися десь глибше, щоб пропаганда змогла показати так звані прориви, від яких зовсім ніякого сенсу немає.

Росіяни просто закидають своїх людей в оточення. І ми їх там добиваємо, або вони гинуть без провізії, здаються в полон. На цьому напрямку величезна кількість полонених,

– зауважив молодший лейтенант.

Щоденно здаються в полон просто десятки окупантів. Й всі вони розповідають плюс-мінус одну й ту саму історію про те, що їх привезли на полігон, завантажили в машини, відправили, повидавали телефони, де промальований маршрут, як з точки А дійти до точки Б. Але про те, що їх там чекатимуть українські військові, то про це не кажуть.

Яку техніку найчастіше використовують росіяни?

Механізовані штурми ворог здійснює дуже рідко. Протягом вересня було буквально дві спроби.

Все по класиці, така сама обшита, завантажена до верху піхотою, десантом,

– розповів Гриценко.

На Покровському напрямку надзвичайно складний ландшафт. Там і в мирний час було не дуже багато доріг, якими можна було проїхати, а зараз поготів. До того ж більшість з них заміновані.

У цієї техніки взагалі нема ніякого шансу навіть проїхати лінію бойового зіткнення. Її добре видно здалеку. Вона ще їде в тилах ворога, а у нас вже всі підрозділи, які стоять на цьому напрямку, накидаються на неї й вона горить разом з тим десантом, який везла в собі.

Проте у росіян дуже великі запаси артилерії. Також дуже болісно, коли противник активно застосовує свою авіацію. Неодноразово таке бувало, що ворог може підняти авіацію і запустити КАБ по позиції, де сидять три хлопці.

Настільки їм не вдається взяти цю позицію жодними стандартними засобами: не піхотними штурмами, не FPV-дронами, не крилами, що вони можуть підняти авіацію і завдати ураження з КАБів по будинку або по ділянці, де можуть сидіти наші хлопці,

– додав молодший лейтенант.

Це дуже болісно, адже якщо з дронами та піхотними штурмами ми ще можемо боротися, то з КАБами це надзвичайно складно. Від цього врятує тільки надійне укриття. Крім того, росіяни можуть спокійно накривати артилерією чи дронами своїх солдатів.

