Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке поширили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Цікаво Росіяни планують ще 2 наступальні операції: полковник запасу припустив, куди ворог спрямує сили

Що кажуть росіяни про ситуацію на Покровському напрямку?

Російський солдат, який родом з Іркутська, показав на відео тіла своїх товаришів. Він стверджує, що знаходиться під Покровськом, а також те, що командування їх відправляло "на мʼясо".

Це ще одне свідчення зневаги командування Росії до життя своїх підлеглих. Їм обіцяють великі гроші на контракті та людське відношення, натомість гроші не виплачують, а одразу відправляють у бій. Без техніки, без допомоги, без підтримки, в "мʼясний штурм",

– розповіли українські десантники.

Водночас офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" розповів в етері 24 Каналу, що на Покровському напрямку для просування ворог застосовує тактику малих піхотних груп. І якщо раніше ці групи складалися з одного – двох військових, то наразі їхня кількість збільшилась до 5 – 10.

Кого саме Росія найбільше відправляє на "м'ясні штурми"?

Видання The Telegraph пише, що Росія сформувала підрозділи з солдатів, інфікованих ВІЛ, гепатитом та іншими захворюваннями, і відправила їх у бій "м'ясними штурмами" під Покровськ. Солдати цих підрозділів носять нарукавні пов'язки, що позначають їх як хворих.

Наразі є інформація, що ці підрозділи беруть участь у бойових діях у найгарячішій точці – Покровську,

– сказав Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.

Журналісти наголошують, що формування цих підрозділів у складі російської армії є останньою ознакою поглиблення кризи в галузі охорони здоров'я, зі зростанням кількості випадків ВІЛ, гепатиту та туберкульозу серед військ Володимира Путіна.

Так, нещодавно в одному російському підрозділі стався спалах смертельної геморагічної лихоманки, яка викликає кровотечу з очей у заражених. В цьому випадку навіть жорстко контрольовані російські ЗМІ почали повідомляти про "приховану епідемію" хвороб, що вражають їхніх військовослужбовців.

Так звані "заражені підрозділи" були сформовані у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків Росії – відносно нових формувань, що входять до складу 27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад відповідно.

За даними Комітету з контролю за охороною території США, підрозділи брали участь у спробах штурму Покровська з півдня та південного заходу. Солдатів з підрозділів також помітили під час спроби проникнення в місто через село Звірове.

Перед відправленням на передову в Покровськ підрозділи пройшли підготовку на тимчасово окупованій території України, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі, а також у Криму.

"Заражені підрозділи оснащені аналогічно до інших російських військових частин. Фактично, рівень їхнього забезпечення ідентичний і досить низький", – сказав Жмайло.

Один український солдат, який нещодавно повернувся з-під Покровська, розповів виданню The Telegraph, що він та його товариші зустрічали ворожих солдатів, які носили характерні нарукавні пов'язки.

Згідно з аналізом Центру Карнегі, Рівень захворюваності на ВІЛ серед російських військових в Україні різко зріс – на кінець 2023 року кількість солдатів, носіїв вірусу, була у 20 разів вищою, ніж на початку війни.

Вважається, що вибухове зростання захворюваності пов'язане з кількома факторами, зокрема з тим, що солдати вдаються до наркотиків.

Дмитро Жмайло заявив, що використання російськими медиками нестерилізованих медичних інструментів, зокрема повторне використання шприців для анестезії, сприяє поширенню ВІЛ.

Але присутність такої кількості хворих солдатів на полі бою також становить загрозу для українських збройних сил, кажуть експерти.

За даними The Telegraph, українським солдатам, які служать поблизу Покровська, ще не надали інструкцій щодо того, як підходити до поранених російських солдатів, які носять нарукавні пов'язки, або як захиститися від можливого зараження біологічними рідинами.

Що відомо про втрати окупантів під Покровськом?