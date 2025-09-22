Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Интересно Россияне планируют еще 2 наступательные операции: полковник запаса предположил, куда враг направит силы

Что говорят россияне о ситуации на Покровском направлении?

Российский солдат, который родом из Иркутска, показал на видео тела своих товарищей. Он утверждает, что находится под Покровском, а также то, что командование их отправляло "на мясо".

Это еще одно свидетельство пренебрежения командования России к жизни своих подчиненных. Им обещают большие деньги на контракте и человеческое отношение, зато деньги не выплачивают, а сразу отправляют в бой. Без техники, без помощи, без поддержки, в "мясной штурм",

– рассказали украинские десантники.

В то же время офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" рассказал в эфире 24 Канала, что на Покровском направлении для продвижения враг применяет тактику малых пехотных групп. И если раньше эти группы состояли из одного – двух военных, то сейчас их количество увеличилось до 5 – 10.

Кого именно Россия больше всего отправляет на "мясные штурмы"?

Издание The Telegraph пишет, что Россия сформировала подразделения из солдат, инфицированных ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями, и отправила их в бой "мясными штурмами" под Покровск. Солдаты этих подразделений носят нарукавные повязки, обозначающие их как больных.

Сейчас есть информация, что эти подразделения участвуют в боевых действиях в горячей точке – Покровске,

– сказал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Журналисты отмечают, что формирование этих подразделений в составе российской армии является последним признаком углубления кризиса в области здравоохранения, с ростом количества случаев ВИЧ, гепатита и туберкулеза среди войск Владимира Путина.

Так, недавно в одном российском подразделении произошла вспышка смертельной геморрагической лихорадки, которая вызывает кровотечение из глаз у зараженных. В этом случае даже жестко контролируемые российские СМИ начали сообщать о "скрытой эпидемии" болезней, поражающих их военнослужащих.

Так называемые "зараженные подразделения" были сформированы в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков России – относительно новых формирований, входящих в состав 27-й и 15-й мотострелковых бригад соответственно.

По данным Комитета по контролю за охраной территории США, подразделения участвовали в попытках штурма Покровска с юга и юго-запада. Солдат из подразделений также заметили во время попытки проникновения в город через село Зверево.

Перед отправкой на передовую в Покровск подразделения прошли подготовку на временно оккупированной территории Украины, в частности на Херсонщине, Запорожье, а также в Крыму.

"Зараженные подразделения оснащены аналогично другим российским воинским частям. Фактически, уровень их обеспечения идентичен и достаточно низкий", – сказал Жмайло.

Один украинский солдат, который недавно вернулся из-под Покровска, рассказал изданию The Telegraph, что он и его товарищи встречали вражеских солдат, которые носили характерные нарукавные повязки.

Согласно анализу Центра Карнеги, Уровень заболеваемости ВИЧ среди российских военных в Украине резко вырос – на конец 2023 года количество солдат, носителей вируса, было в 20 раз выше, чем в начале войны.

Считается, что взрывной рост заболеваемости связан с несколькими факторами, в частности с тем, что солдаты прибегают к наркотикам.

Дмитрий Жмайло заявил, что использование российскими медиками нестерилизованных медицинских инструментов, в частности повторное использование шприцев для анестезии, способствует распространению ВИЧ.

Но присутствие такого количества больных солдат на поле боя также представляет угрозу для украинских вооруженных сил, говорят эксперты.

По данным The Telegraph, украинским солдатам, которые служат вблизи Покровска, еще не предоставили инструкций относительно того, как подходить к раненым российским солдатам, которые носят нарукавные повязки, или как защититься от возможного заражения биологическими жидкостями.

Что известно о потерях оккупантов под Покровском?