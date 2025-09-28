Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 КАБів.
Яка ситуація на лінії зіткнення?
Російські військові здійснили 5 118 обстрілів, зокрема 107 – із РСЗВ, і залучили для ураження 6 262 дрони-камікадзе.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 3 інших важливих об'єкти окупантів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили 5 атак загарбників. Натомість ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 50 КАБів, і здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 – із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 5 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та в бік Дорошівки.
На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії в районі населеного пункту Петропавлівка та в бік Піщаного й Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське.
На Сіверському напрямку противник здійснив 6 спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки та в бік Дронівки.
На Краматорському напрямку окупанти 3 рази атакували в бік Ступочок.
На Торецькому напрямку росіяни здійснили 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку захисники зупинили 59 штурмів агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.
На Гуляйпільському напрямку оборонці відбили 9 спроб ворожих підрозділів просунутись уперед у районі Полтавки.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупаційних військ у районі Степового, Кам'янського та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку противник здійснив 1 безрезультатну спробу наступу.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Про ситуацію й тактику ворога там розповів у етері 24 Каналу молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко.
Росіяни активно застосовують дрони різних типів, перешкоджаючи захисникам здійснювати будь-які логістичні дії. "Дуже складний противник на цьому напрямку. Максимально намагається огризатися…" – каже військовий.
Механізовані штурми ворог здійснює дуже рідко, але щоденно в полон здаються десятки росіян.
Окупанти вже не ставлять собі за мету закріпитися на передній лінії, вони хочуть пройти вглиб, аби пропаганда змогла показати так звані "прориви".