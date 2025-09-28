Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення карти фронту від DeepState.

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій близько 23:15 27 вересня. За їхніми даними російська армія мала просування на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному,

– йдеться в повідомленні.

Яка ситуація на фронті?