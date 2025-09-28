Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення карти фронту від DeepState.
Дивіться також Окупанти просунулися на трьох напрямках, українці теж мали успіхи: огляд фронту та карти ISW
Як змінилась ситуація на фронті?
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій близько 23:15 27 вересня. За їхніми даними російська армія мала просування на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному,
– йдеться в повідомленні.
Яка ситуація біля Новоіванівки: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Калинівського: дивіться на карті
Ситуація в Удачному: дивіться на карті
Яка ситуація на фронті?
Протягом 27 вересня на фронті сталося 173 боєзіткнення. Найскладніше – на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
За даними ISW, окупанти мали часткові успіхи на Сіверському, Новопавлівському й Покровському напрямках, а також у районі Добропілля. Натомість ЗСУ змогли просунутися на півночі Сумщини та, ймовірно, в напрямках Лимана і Великомихайлівки.
Росія активно зосереджує війська на Покровському напрямку. До кінця вересня вони намагаються закріпитися на рубежі Барвінкове – Бражківка, обходячи Добропілля.
В етері 24 Каналу начальник розвідки 1-ї окремої штурмової бригади імені Дмитра Коцюбайла з позивним "Хром" зазначив, що тактика противника примітивна – прямі атаки без урахування втрат і повторення тих самих маршрутів.