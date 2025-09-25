Начальник розвідки Першого окремого штурмового полку імені Героя України "Да Вінчі" з позивним "Хром" в ефірі 24 Каналу зазначив, що у наступі бере участь 51-ша загальновійськова армія Росії та велике угруповання морської піхоти. Він підкреслив, що попри значні втрати ці підрозділи поки не змогли виконати поставлені завдання.

Які сили зосередила Росія на Покровському напрямку?

Росія підтягнула під Покровськ значні резерви, намагаючись створити прорив у напрямку Добропілля. За даними розвідки, у наступі бере участь кілька угруповань, включно з армійськими та морськими частинами.

Тут у повному обсязі задіяна 51-ша загальновійськова армія Росії, а також підрозділи морської піхоти, створені спеціально для прориву нашої оборони,

– пояснив начальник розвідки полку "Да Вінчі".

Він уточнив, що одночасно діють мотострілецькі дивізії 8-ї армії та окремі полки морпіхів. За словами розвідника, саме угруповання морської піхоти планувало до кінця вересня вийти на рубіж Барвінкове – Бражківка, обходячи Добропілля з півночі. Натомість зараз ці підрозділи зазнають значних втрат і не досягли поставлених рубежів.

Наступальні дії росіян і роль українських підрозділів

Попри значну чисельну перевагу, росіяни діють за однотипною тактикою постійних штурмів. Вони кидають піхоту на вже відомі маршрути, не рахуючись із втратами.

Уся їхня тактика зводиться до команд "вперед", без огляду на втрати та повторюючи одні й ті самі маршрути,

– пояснив Хром.

Він наголосив, що саме підготовлені українські піхотні та штурмові підрозділи стримують ворога у цих умовах. За словами розвідника, без участі людей навіть найсучасніші технології не здатні забезпечити перемогу на полі бою.

Що відбувається на Покровському напрямку зараз