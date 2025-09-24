Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп. За його словами, останнім часом російські окупанти використовують дещо іншу тактику, ніж зазвичай. Зараз її застосовують на різних ділянках фронту.

Якими є бої на Покровському напрямку?

Як наголосив Шарп, звісно, що усі деталі знають лише Сили оборони України. Якщо ж дивитися збоку, то видається, що лінії оборони на Покровському напрямку не є надто щільними з різних причин. Тому окупанти шукають слабкі місця, через які пробують інфільтруватися. Так зростає небезпека атаки з флангів.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій

Паралельно окупанти завдають удари по логістиці. На Покровському напрямку ворог намагається перерізати лінії постачання.

Підхід окупантів видно по карті. Вони намагаються перерізати лінії постачання та створити загрозу з флангу. Там хочуть розтягнути лінію оборони, яка й так не є насиченою. Все для того, аби на якомусь етапі зробити оборону тут просто нестерпною,

– сказав Шарп.

