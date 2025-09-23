Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 103 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 23 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 103 580 (+1 010) осіб,
- танків – 11 199 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 282 (+0);
- артилерійських систем – 33 052 (+53);
- РСЗВ – 1 495 (+2);
- засобів ППО – 1 218 (+0);
- літаків – 424 (+2);
- гелікоптерів – 345 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 486 (+485);
- крилатих ракет – 3 747 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 486 (+123);
- спеціальної техніки – 3 969 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
- Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили дорогий російський ударний БпЛА "Форпост" вартістю близько 7 мільйонів доларів.
- В окупованому Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
- За словами начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, дії росіян на Південно– та Північно-Слобожанських напрямках можна розглядати як тактичний провал. Щодня ворог зазнає великих втрат, однак має можливість поповнювати ресурси й людський запас.