Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 103 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які втрати Росії станом на 23 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 103 580 (+1 010) осіб,

танків – 11 199 (+5);

бойових броньованих машин – 23 282 (+0);

артилерійських систем – 33 052 (+53);

РСЗВ – 1 495 (+2);

засобів ППО – 1 218 (+0);

літаків – 424 (+2);

гелікоптерів – 345 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 486 (+485);

крилатих ракет – 3 747 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 486 (+123);

спеціальної техніки – 3 969 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян у так званій "СВО": останні новини