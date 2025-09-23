Общие потери личного состава России уже превысили 1 103 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 23 сентября?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 103 580 (+1 010) человек,

танков – 11 199 (+5);

боевых бронированных машин – 23 282 (+0);

артиллерийских систем – 33 052 (+53);

РСЗВ – 1 495 (+2);

средств ПВО – 1 218 (+0);

самолетов – 424 (+2);

вертолетов – 345 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485);

крылатых ракет – 3 747 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123);

специальной техники – 3 969 (+0).

