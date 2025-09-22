Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на 95 окрему десантно-штурмову Поліську бригаду.

Дивіться також ЗСУ відновили контроль над 7 населеними пунктами: Сирський доповів про ситуацію на фронті

Який дрон українська армія змогла уразити?

Десантники прозвітували про чергову "жирну" уражену ціль. На одному з напрямків бійці з Поліської бригади знищили ворожий БпЛА "Форпост". Військові швидко зреагували та е далі шансу ворожому дрону досягти українських позицій.

У того "Форпоста" ще була слабка надія втекти, бо швидкість почала перевищувати 160 кілометрів на годину. Але його вже то не врятувало. Ми знищили його. …та пішли шукати нову ціль,

– розповіли десантники.

Ураження найдорожчого російського БпЛА: дивіться відео

У бригаді розповіли, що російський БпЛА "Форпост" може підійматися на 7 кілометрів. Він летить вдалину на 250 кілометрів. Вартість такої "пташки", за словами військових, може складати близько 7 мільйонів доларів.

Зазначимо! БпЛА "Форпост" – це російський безпілотний літальний апарат, розроблений на основі ізраїльського дрона IAI Searcher. Спочатку безпілотник використовувався для ведення розвідки, а згодом був модернізований до ударної версії "Форпост-Р" здатної виконувати бойові завдання. Один з таких БпЛА українські військові змогли збити у липні 2022 року в Миколаївській області.

