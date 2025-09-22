Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 960 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Які втрати ворога на 22 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 102 570 (+960) осіб,
- танків – 11 194 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 282 (+1);
- артилерійських систем – 32 999 (+47);
- РСЗВ – 1 493 (+1);
- засобів ППО – 1 218 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 344 (+3);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 001 (+403);
- крилатих ракет – 3 747 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 363 (+118);
- спеціальної техніки – 3 969 (+0).
Втрати ворога на 22 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Нещодавно Авіапарк ворога у тимчасово окупованому Криму знову зменшився внаслідок успішної роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Було уражено 3 російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "нєбо-У".
Крім цього, відомо, що агенти руху "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для міноборони Росії.
У ніч проти 20 вересня Сили оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.
️Також тієї ночі було уражено й Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області країни-агресорки.