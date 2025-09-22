Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 960 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Втрати ворога на 22 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавно Авіапарк ворога у тимчасово окупованому Криму знову зменшився внаслідок успішної роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Було уражено 3 російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "нєбо-У".

Крім цього, відомо, що агенти руху "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для міноборони Росії.

У ніч проти 20 вересня Сили оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.