Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 960 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати ворога на 22 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 102 570 (+960) осіб,
  • танків – 11 194 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 282 (+1);
  • артилерійських систем – 32 999 (+47);
  • РСЗВ – 1 493 (+1);
  • засобів ППО – 1 218 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 344 (+3);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 001 (+403);
  • крилатих ракет – 3 747 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 363 (+118);
  • спеціальної техніки – 3 969 (+0).

Втрати ворога на 22 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Нещодавно Авіапарк ворога у тимчасово окупованому Криму знову зменшився внаслідок успішної роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Було уражено 3 російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "нєбо-У".

  • Крім цього, відомо, що агенти руху "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для міноборони Росії.

  • У ніч проти 20 вересня Сили оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

  • ️Також тієї ночі було уражено й Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області країни-агресорки.