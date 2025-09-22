Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 960 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери врага на 22 сентября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 102 570 (+960) человек,
  • танков – 11 194 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 282 (+1);
  • артиллерийских систем – 32 999 (+47);
  • РСЗО – 1 493 (+1);
  • средств ПВО – 1 218 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 344 (+3);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 001 (+403);
  • крылатых ракет – 3 747 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 363 (+118);
  • специальной техники – 3 969 (+0).

Потери врага на 22 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Недавно авиапарк врага во временно оккупированном Крыму снова уменьшился в результате успешной работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". Было поражено 3 российские многоцелевые вертолеты Ми-8, а также дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".

  • Кроме этого, известно, что агенты движения "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к авиазаводу. Этот завод производит ракеты Х-59 для минобороны России.

  • В ночь на 20 сентября Силы обороны нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

  • также той ночью был поражен и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области страны-агрессора.