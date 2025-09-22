Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 960 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 102 570 (+960) человек,
- танков – 11 194 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 282 (+1);
- артиллерийских систем – 32 999 (+47);
- РСЗО – 1 493 (+1);
- средств ПВО – 1 218 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 344 (+3);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 001 (+403);
- крылатых ракет – 3 747 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 363 (+118);
- специальной техники – 3 969 (+0).
Потери врага на 22 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Недавно авиапарк врага во временно оккупированном Крыму снова уменьшился в результате успешной работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". Было поражено 3 российские многоцелевые вертолеты Ми-8, а также дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".
Кроме этого, известно, что агенты движения "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к авиазаводу. Этот завод производит ракеты Х-59 для минобороны России.
В ночь на 20 сентября Силы обороны нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.
также той ночью был поражен и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области страны-агрессора.