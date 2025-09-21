Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Смотрите также Минус еще 1000 захватчиков и сотни единиц техники: потери врага на 21 сентября
Что известно о подрыве российской железной дороги?
Партизаны взорвали железнодорожные пути в России, ведущие к заводу по производству ракет.
"АТЕШ" и тайная Организация украинцев накладывают санкции на ВПК России в Смоленске,
– говорится в сообщении.
Агенты движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к авиазаводу. Указывается. что этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны России.
Важно! Среди ракет, которыми Россия бьет по городам и селам Украины, есть управляемые авиационные Х-59, которые запускают с истребителей Су-24 или Су-30.
В "Атеш" отмечают, что "товарищи из Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет пока нарушена".
Завод производит ракеты, БпЛА и другую технику. Он – стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать,
– подчеркнули в "Атэш".
Смотрите также Это поражает, – Кэллог озвучил потери России в войне в Украине
Деятельность "Атэш": последние новости
Недавно в "Атеш" сообщили, что их агент провел диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге. Это повлекло сбой движения эшелонов на всех стратегических направлениях.
Через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке.
Кроме этого, в четверг, 11 сентября, стало известно, что партизаны военного партизанского движения украинцев и крымских татар "успешно выключили связь" на АО "Щегловский вал" в России. В результате диверсии уничтожена башня связи.