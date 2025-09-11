Об этом стало известно ночью четверга, 11 сентября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно о диверсии в Туле?
Партизаны военного партизанского движения украинцев и крымских татар "успешно выключили связь" на АО "Щегловский вал" в России. В результате диверсии уничтожена башня связи.
Пожар возле завода в Туле / Фото "Атеш"
Что известно об АО "Щегловский вал"?
Это предприятие военно-промышленного комплекса страны-агрессора. На нем разрабатывают системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".
Ранее агенты "Атеш" уже проводили разведку этого объекта, а Силы обороны Украины успешно атаковали завод.
Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия – и это только начало!
– написали партизаны.
Что известно об операциях во вражеском тылу?
- Партизаны "Атеш" провели диверсию возле Дебальцево в Донецкой области, сожгли релейный шкаф. Нарушена логистика оккупантов – маршрутом регулярно проходят склады с топливом, боеприпасами и техникой.
- Ранее агенты также провели диверсионные операции на территории России и ТОТ, уничтожив трансформаторный шкаф возле Черкесска и башню сотовой связи возле Крымска, а также взорвав машины российских военных в Краснодарском крае.
- Кроме того, один из ключевых релейных шкафов горел на железнодорожной развязке в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с российской техникой, боеприпасами, топливом и живой силой.