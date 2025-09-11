Как заметил в эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап, сейчас артиллерийская система может перекрыть серую зону. Беспилотник несет тот же снаряд даже на большее расстояние.

На чем враг сосредоточил производственные мощности?

Стоит помнить, что основные российские истребители – это Су-30, Су-34, Су-35 и где-то якобы есть Су-57, который называют "самолетом пятого поколения", но он таковым не является. До 2015 года Россия производила до 14 таких судов ежегодно. Сейчас больше, чем 8 машин страна-агрессор сделать не может.

Су-57 вместе с 5 прототипами в целом есть около 19 самолетов. Это все, что смогла Россия. Для сравнения F-35 производят в количестве 150 в год,

– рассказал авиационный эксперт.

Относительно самолета ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации – 24 Канал), то раньше 2030 года его даже не стоит ожидать. Если говорим о гражданской авиации, то оккупанты хотели выпустить около 60 машин. Но пока удалось только одну или три.

Все, что касается технологий, серьезного производства – в России ничего нет. Кроме ракеты "Орешник", которую уже перевели в Беларусь, даже отсутствуют сообщения, что россияне пытаются делать что-то существенное в этой области.

"Сейчас враг сконцентрировался на беспилотниках, особенно мощно на "Шахедах", которые хотят изготавливать в больших количествах. Это серьезный вызов для нашей системы ПВО", – отметил Константин Криволап.

У России серьезные проблемы с авиацией: