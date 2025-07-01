Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в соцсети Х, которое обнародовало соответствующие данные во вторник, 1 июля.

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Как потери России в авиации

По данным британской разведки, удар украинских БПЛА 27 июня по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области нанес противнику новые потери. Россия почти наверняка потеряла 2 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Предполагают, что еще 2 самолета могут быть повреждены или выведены из строя, эту информацию уточняют Вышеупомянутый аэродром расположен примерно в 270 километрах от границы с Украиной и в 440 километрах от фронта.

Отмечается, что аэродром "Мариновка" используют как резервную площадку для базирования самолетов, которые перемещают в случае угрозы обстрелов баз. Например, из Морозовска после удара дронов в августе 2024 года.

Впрочем, даже несмотря на подобные меры, российская авиация остается уязвимой к атакам. В течение выходных под ударом оказался и аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму, и склад боеприпасов в Брянской области.

К слову, также российские СМИ сообщали, что недавно беспилотники атаковали военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае. Отмечали, что из-за атаки повреждена электроподстанция на территории авиабазы.