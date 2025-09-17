Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Смотрите также Россия сознательно уничтожает важнейшие узловые станции, – Укрзализныця

Как "Атеш" парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом?

Партизанам удалось поставить под угрозу всю военную логистику России.

Наш агент провел диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге. Это повлекло сбой движения эшелонов на всех стратегических направлениях. Через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке. Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб по тылу армии,

– написали в движении.

Смотрите видео диверсии "Атеш" на железной дороге под Екатеринбургом

Там добавили: показывают, что могут бить по сердцу российской военной машины, и враг нигде не может чувствовать себя в безопасности.

Диверсия на российской железной дороге / Фото "Атеш"

Где Екатеринбург на карте России?

От Екатеринбурга до Украины почти 2 тысячи километров.

Российская логистика на железной дороге под угрозой