Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Повреждены пути, движение поездов остановлено

В южной части Воронежской области на железнодорожном участке Евдаково – Сагуны произошел взрыв. Там было зафиксировано повреждение железнодорожного полотна. Предварительно обошлось без пострадавших.

Из-за инцидента заблокировано движение по меньшей мере двух поездов, направлявшихся на юг. Машинист пассажирского поезда заметил повреждение пути. Предварительной причиной чрезвычайной ситуации называли якобы техническую аварию. Однако на месте инцидента найдено несколько самодельных взрывных устройств.

После стало известно, что взрыв все же произошел в результате подрыва, а российская ФСБ сообщает обо всех основаниях для возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".

Напомним, что в последнее время в России часто случаются похожие ситуации. Так, недавно в Брянской области на пассажирский поезд упал мост. Известно о погибших и пострадавших. Той же ночью в Курской области обрушился мост с поездом. В этот раз на автомобильную дорогу.