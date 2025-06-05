Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також "Російські залізниці" не радять спати головою до вікна після аварій на Брянщині та Курщині

Пошкоджено колії, рух поїздів зупинено

У південній частині Воронезької області на залізничній ділянці Євдаково – Сагуни стався вибух. Там було зафіксовано пошкодження залізничного полотна. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Через інцидент заблоковано рух щонайменше двох потягів, що прямували на південь. Машиніст пасажирського поїзда помітив пошкодження колії. Попередньою причиною надзвичайної ситуації називали нібито технічну аварію. Однак на місці інциденту знайдено кілька саморобних вибухових пристроїв.

Опісля стало відомо, що вибух все ж таки стався внаслідок підриву, а російська ФСБ повідомляє про усі підстави для порушення кримінальної справи за статтею "тероризм".

Нагадаємо, що останнім часом у Росії часто трапляються схожі ситуації. Так, нещодавно у Брянській області на пасажирський потяг впав міст. Відомо про загиблих та постраждалих. Тієї ж ночі на Курщині обвалився міст з потягом. У цей раз на автомобільну дорогу.